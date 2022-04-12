Оккупанты обстреляли фосфорными снарядами Северодонецк и Горное. В Луганской области без электричества сейчас 36 населенных пунктов, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Как стало известно, ночью 12 апреля оккупанты обстреляли окрестности Северодонецка и Горного. Среди них россиянами против гражданских кварталов были применены фосфорные снаряды.



"Разрушены почти все коммуникации. Люди сидят без света, воды и газа. Ремонтники обследуют места аварий, но повреждений очень много. Стараемся восстановить все, что сможем. Но с каждым днем ремонтных бригад в области все меньше. Когда видишь, как тяжело ранят коллегу, который подключает свет или сваривает водопровод, то каким бы отважным ты ни был, под пули идти все труднее. Обстрелы российской армией становятся все интенсивнее. "Режима тишины" почти нет, а когда есть - дежурные коммунальщики виезжают на обьекты", - пишет Гайдай.



По информации главы ОГА, вчера без электроэнергии оставались 95 795 потребителей. А по состоянию на сегодняшний день – 146 490.

Обесточены 36 населенных пунктов. Из них – 22 полностью, 14 – частично.

Кроме того, в результате боевых действий без газоснабжения находятся 38 населенных пунктов – 31 полностью и 7 частично.

Это 130183 абонентов.

Также в Рубежном, Попасной, Горном, Северодонецке и частично в Лисичанске отсутствует водоснабжение.



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