Оккупанты обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, - мэр Мелитополя
Российские военные 31 августа обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, Запорожская область
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, оккупанты пустили эвакуационную колонну по непроверенному маршруту, после чего спрятались в безопасное место и обстреляли ее из минометов. Попали в АЗС WOG.
Позже российские захватчики нанесли удар по самой Васильевке. Удар был зафиксирован вблизи места фильтрации.
Информации о пострадавших и погибших пока нет.
"Имеем дело с армией террористов, уничтожающих мирное население и инфраструктуру. Но расплата уже близка", - пишет Федоров.
- 29 августа Иван Федоров сообщил , что в Мелитополь завезли химлабораторию "Микроб" для защиты своих сотрудников от радиации.
- В течение 30 августа оккупанты обстреливали 16 населенных пунктов запорожской области. Разрушены 25 гражданских объектов.
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