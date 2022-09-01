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Главная война с Россией Оккупанты обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, - мэр Мелитополя

Оккупанты обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, - мэр Мелитополя

1 сентября, 2022 четверг
11:47
война с Россией

Российские военные 31 августа обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, Запорожская область

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты пустили эвакуационную колонну по непроверенному маршруту, после чего спрятались в безопасное место и обстреляли ее из минометов. Попали в АЗС WOG.

Позже российские захватчики нанесли удар по самой Васильевке. Удар был зафиксирован вблизи места фильтрации.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

"Имеем дело с армией террористов, уничтожающих мирное население и инфраструктуру. Но расплата уже близка", - пишет Федоров.

  • 29 августа Иван Федоров сообщил , что в Мелитополь завезли химлабораторию "Микроб" для защиты своих сотрудников от радиации.
  • В течение 30 августа оккупанты обстреливали 16 населенных пунктов запорожской области. Разрушены 25 гражданских объектов.

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