Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, оккупанты пустили эвакуационную колонну по непроверенному маршруту, после чего спрятались в безопасное место и обстреляли ее из минометов. Попали в АЗС WOG.

Позже российские захватчики нанесли удар по самой Васильевке. Удар был зафиксирован вблизи места фильтрации.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

"Имеем дело с армией террористов, уничтожающих мирное население и инфраструктуру. Но расплата уже близка", - пишет Федоров.

29 августа Иван Федоров сообщил , что в Мелитополь завезли химлабораторию "Микроб" для защиты своих сотрудников от радиации.

В течение 30 августа оккупанты обстреливали 16 населенных пунктов запорожской области. Разрушены 25 гражданских объектов.