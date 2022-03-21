Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя, есть тяжелораненые, - глава Запорожской ОВА
В Запорожской области обстреляли автобусы, которые эвакуируют людей. Четверых детей доставили в больницу, двое из них в тяжелом состоянии
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовском. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии", - написал глава ОВА.
- Напомним, 21 марта Житомирщину впервые обстреляли из "градов", четыре человека погибли.
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