Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя, есть тяжелораненые, - глава Запорожской ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



"Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовском. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии", - написал глава ОВА.

Напомним, 21 марта Житомирщину впервые обстреляли из "градов", четыре человека погибли.

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