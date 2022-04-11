Оккупанты обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины: повреждены 5 локомотивов и колеи
Российские оккупанты нанесли прицельный авиаудар по еще одной железнодорожной станции на востоке Украины
Об этом сообщает глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
По предварительной информации, ночью 11 апреля оккупанты обстреляли еще одну железнодорожную станцию, расположенную в восточных регионах Украины.
Известно, что среди гражданского населения и работников железной дороги пострадавших нет. Однако обстрелами были повреждены 5 локомотивов, рельсы и контактная сеть.
По словам Камышина, россияне целенаправленно уничтожают украинскую железнодорожную инфраструктуру.
Укрзалізниця, несмотря на это, продолжает работать по графику.
- 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса. По состоянию на 9 апреля 52 человека погибли, десятки раненых. По состоянию на 10 апреля городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил , что за ночь умерло еще 5 человек - количество погибших в результате бомбардировки россиянами вокзала достигло 57 человек, 80 тяжелых пациентов отправили в Днепр.
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