Оккупанты обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины: повреждены 5 локомотивов и колеи

Об этом сообщает глава правления Укрзализныци Александр Камышин.



По предварительной информации, ночью 11 апреля оккупанты обстреляли еще одну железнодорожную станцию, расположенную в восточных регионах Украины.



Известно, что среди гражданского населения и работников железной дороги пострадавших нет. Однако обстрелами были повреждены 5 локомотивов, рельсы и контактная сеть.



По словам Камышина, россияне целенаправленно уничтожают украинскую железнодорожную инфраструктуру.



Укрзалізниця, несмотря на это, продолжает работать по графику.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса. По состоянию на 9 апреля 52 человека погибли, десятки раненых. По состоянию на 10 апреля городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил , что за ночь умерло еще 5 человек - количество погибших в результате бомбардировки россиянами вокзала достигло 57 человек, 80 тяжелых пациентов отправили в Днепр.