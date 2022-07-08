Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Как прошла ночь на 8 июля: после 21 вечера россияне вели артобстрел из ствольной артиллерии Белопольской общины. 8 прилетов. А около 23 был огонь из стрелкового оружия на границе Шалыгинского общества", - подчеркнул он.

В результате российских обстрелов нет пострадавших и разрушений.

Остальные ночи на 8 июля прошли тихо.

7 июля оккупанты из пулеметов и гранатомета обстреляли Шалыгинскую общину в Сумской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb