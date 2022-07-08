Оккупанты обстреляли две общины на Сумщине: более 8 прилетов
В Сумской области 7 июля россияне обстреляли Белопольскую и Шалыгинскую общины из стрелкового оружия и артиллерии
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Как прошла ночь на 8 июля: после 21 вечера россияне вели артобстрел из ствольной артиллерии Белопольской общины. 8 прилетов. А около 23 был огонь из стрелкового оружия на границе Шалыгинского общества", - подчеркнул он.
В результате российских обстрелов нет пострадавших и разрушений.
Остальные ночи на 8 июля прошли тихо.
- 7 июля оккупанты из пулеметов и гранатомета обстреляли Шалыгинскую общину в Сумской области.
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