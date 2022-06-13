Оккупанты обстреляли две громады на Сумщине
Россияне 12 июня били по Миропольской и Белопольской громадам Сумской области
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в телеграм.
"Немного за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской громады, 20 выстрелов из гранатомета", - написал он.
А ближе к 14:00 было еще 3 взрыва на территории Белопольской громады. Жертв и разрушений в области нет.
- 10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую громаду.
- Ночью 11 июня в Сумской области россияне из минометов обстреляли Ворожбу и Шалыгинскую громаду, повредив дома и линии электропередач.
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