Оккупанты обстреляли две громады на Сумщине

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в телеграм.

"Немного за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской громады, 20 выстрелов из гранатомета", - написал он.

А ближе к 14:00 было еще 3 взрыва на территории Белопольской громады. Жертв и разрушений в области нет.

10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую громаду.

Ночью 11 июня в Сумской области россияне из минометов обстреляли Ворожбу и Шалыгинскую громаду, повредив дома и линии электропередач.

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