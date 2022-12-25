Об этом он написал в телеграме .

Отмечается, что оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также было атаковано областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления. Жертв в результате обстрелов нет.

"Рашисты продолжают атаковать больницы в Херсонской области. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, которые оказывают помощь людям", - комментирует сложившуюся ситуацию Янушевич.

За сутки 24 декабря военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области, 41 раз под поражение попал Херсон: погибли гражданские жители.

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