Оккупанты обстреляли два района Николаевщины: повреждены линия электропередачи, дома и учебное заведение
В течение 24 октября оккупанты обстреляли Очаковскую, Шевченковскую, Баштанскую, Березнеговатскую, Широковскую и Ингульскую общины Николаевской области
Об этом сообщает глава ОГА Виталий Ким в своем телеграмме .
В сообщении говорится, что, по информации ОК "Юг", враг вел минометный огонь по прибрежной полосе Очаковской общины, жертв и пострадавших нет. В 05:30 23 октября произошел обстрел Шевченковского общества, в результате чего повреждены авто и нежилое сооружение, пострадавших также нет.
В Баштанском районе в 03:40 были зафиксированы обстрелы Баштанской общины, в результате чего повреждена линия электропередачи, три частных дома, учебное заведение, обошлось без жертв. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.
Виталий Ким сообщает, что в 12:00, 15:30, 18:00 и 20:00 23 октября обстрелы получили Широковское общество, в результате чего один дом разрушен и три повреждены, пострадавших нет.
Также около 04:00 24 октября под обстрелами находилась Ингульская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
По словам Кима, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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