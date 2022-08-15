Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины: повреждены дома и линия электропередачи
Российские войска вечером 14 августа обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате действий россиян произошло возгорание сухостоя, повреждены дома местных и линия электропередачи
Об этом в фейсбуке сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"На нашем направлении в Криворожском районе орки обстреляли Широковскую громаду. Без потерь. И несколько раз Зеленодольскую громаду. Последний раз в 19:10 враг из ствольной артиллерии обстрелял открытую территорию села Большая Костромка Зеленодольской громады", - написал он.
В результате обстрела были повреждены дома, линия электропередачи и сельхозпостройки. Пострадавших среди мирного населения нет. Однако проводится проверка.
"Никопольский район - три обстрела за ночь и еще три - несколько часов назад", - отметил Вилкул.
Ночью на 14 августа по городу Никополь – 20 прилетов из ствольной артиллерии. Повреждены 17 многоэтажных и частных домов, школа, магазины, газопроводы и электросети. Без потерь.
В 19:14 враг произвел три выстрела по береговой линии вблизи Ильинки Марганецкой городской ТГ. В 19:42 еще три выстрела вблизи села Приднепровское Красногригоревской поселковой ТГ. Предварительно – без потерь.
"По мирным кварталам города Марганец - 30 прилетов из "градов" ночью. Ранение получил 69-летний мужчина, он госпитализирован. Повреждены более 10 частных домов и электросети. Около шести вечера - еще один обстрел из "градов", 20 реактивных снарядов. Прошло без пострадавших, разрушения выясняются", – рассказал он.
Также в 17:27 произошел обстрел из РСЗО "Град" - около 20 выстрелов - также по территории Ильинки Никопольского района. Произошло возгорание сухой травы на открытой территории прибрежной зоны вне населенного пункта. Работали спасатели.
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