Оккупанты обстреляли Донбасс ракетами, разрушена ледовая арена в Дружковке, есть раненые
В понедельник, 2 января, оккупанты обстреляли город Дружковка и село Яковловка в Донецкой области, в результате чего ранены двое человек
Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграмме .
Он отметил, что всего было два ракетных удара.
Одна ракета ударила в город Дружковка, пока известно о двух раненых. Другая ракета ударила по селу Яковловка, информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в телеграмме, что после удара вспыхнуло здание расположенной в городе ледовой арены "Альтаир".
Директор хоккейного клуба "Донбасс", базирующийся на арене "Альтаир", Федор Ильенко подтвердил в своем фейсбуке, что здание пострадало при обстреле.
"Ледовая арена... это не просто здание... Это второй дом для нашего клуба после 2014 года... - пишет он. - Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей... Это самая большая школа хоккея и фигурного катание в Украине... Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… Нет слов…"
- В понедельник, 2 января, россияне 70 раз обстреляли пограничные районы Сумщины. Обстрелы потерпели Краснопольская, Шалыгинская, Великописаревская и Белопольская общины.
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