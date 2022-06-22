Оккупанты обстреляли Донетчину: есть погибшие и раненые, в том числе дети
В Донецкой области 21 июня россияне обстреляли 40 домов, школы, завод, железную дорогу, есть погибшие и раненые, среди пострадавших есть дети
Об этом сообщило МВД в телеграмме .
"Оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 29 ударов - пострадали дети. Россияне обстреляли 18 населенных пунктов: 8 ударов пережила Авдеевка, также под огнем врага находились Курахово, Красногоровка, Часов Яр, Славянск, Железное, Торецк, Курдюм, Очеретино, Райгородок, Иванополье, Нелиповка, Новоселовка Первая, Первомайское, Пришиб, Федоровка, Крестище. Убили и ранили мирных жителей", - отметили в министерстве.
Оккупанты применили ракеты ЗРС "С-300", "Грады", "Ураганы", артиллерию, танки. В сутки они разрушили или повредили 61 гражданский объект: 40 жилых домов, в том числе четыре многоквартирные, две школы, коксохимический завод, электроподстанцию, железную дорогу, админздания, хозяйственные сооружения, обогатительную фабрику и т.д.
"В результате удара кафиров по пляжу во Временном Яру есть погибшие и раненые, пострадали дети", - отметили в МВД.
Полиция задокументировала военные преступления в России. Начаты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
- 21 июня в Донецкой области россияне обстреляли Часовой Яр, в результате чего один человек погиб, еще 11 ранены, среди них шестеро детей.
- 21 - 22 июня россияне обстреляли микрорайон Северный в Славянске, в результате чего один человек получил ранение
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