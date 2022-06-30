Оккупанты обстреляли Донетчину - двое убитых, ранен 5-летний ребенок
Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса, среди раненых - ребенок, возрастом 5 лет
Об этом сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры."По данным следствия, 27-29 июня 2022 года вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования накрыли огнем из разнокалиберного оружия г. Красногоровка, г. Марьинка, г. Авдеевка, с. Первомайское, с. Катериновка, пос. Новоукраи Покровского района, г. Бахмут, г. Соледар, г. Времен Яр Бахмутского района, с.Павловка Волновахского района, с.Александро-Калиново Краматорского района. В результате вражеских атак погибло двое гражданских лиц, еще восемь раненых, среди них - 5-летний ребенок.
Под сокрушительным огнем оккупантов оказались административные здания, частные домохозяйства и квартиры мирных жителей. Значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, городской электротранспорт, зерновой склад, ремонтная мастерская, автомобиль, гараж и другие сооружения", – говорится в сообщении.По этим фактам прокуратура осуществляет досудебное расследование по 16 уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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