Оккупанты обстреляли дом в Рубежном – погибли двое детей и женщина, – глава Луганской ОВА
19 марта в результате обстрела российской армией произошло разрушение жилого дома в Рубежном
Как сообщил глава Луганской ОДА-ОВА Сергей Гайдай, под завалами оказались люди, передает "Еспресо. TV ".
На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное подразделение ГУ ГСЧС в Луганской области.
Из-под завалов спасатели извлекли двоих детей без признаков жизни, сделали им сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детишек.
Позже работники ГСЧС нашли женщину без признаков жизни и ребенка. Ребенка удалось спасти, его состояние удовлетворительное.
- Напомним, нацгвардейцы уничтожили 20 российских оккупантов и оттеснили их из Рубежного.
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