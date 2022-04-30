Оккупанты обстреляли Доброполье: травмы получили 7 человек, в том числе трое детей

Об этом говорится в фейсбуке ГСЧС .



"Сегодня в 08:47 в ГСЧС области поступила информация, что в г. Доброполье Покровского района произошел обстрел. Как следствие 7 человек получили травмы, из них трое детей 2015, 2015 и 2017 г.р.", - отметили спасатели.



Мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в хирургическое отделение Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

29 апреля российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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