Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранены два человека
В Днепропетровской области 26 июня россияне обстреляли Зеленодольскую общину, ранили мужчину и женщину, повредили дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую общину. Трижды ударил из "градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью. В Зеленодольске двое раненых - мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь", - подчеркнул он.
Кроме того, в результате обстрела разрушены многоэтажки. Также россияне повредили здание культуры и почту.
- В ночь на 25 июня на Днепропетровщине россияне обстреляли Широковскую и Зеленодольскую общины, ранили женщину, повредили дом
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