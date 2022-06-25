Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь долгих воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины", - заметил он.

В результате вражеских обстрелов пострадала 60-летняя женщина и был поврежден дачный дом.

В других районах Днепропетровщины по утрам обстановка спокойная.

По состоянию на 24 июня с начала полномасштабной войны в Днепропетровской области из-за обстрелов российских войск погиб 21 человек .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb