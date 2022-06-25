Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранена женщина
На Днепропетровщине в ночь на 25 июня россияне обстреляли Широковскую и Зеленодольскую общины, ранили женщину, повредили дом
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь долгих воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины", - заметил он.
В результате вражеских обстрелов пострадала 60-летняя женщина и был поврежден дачный дом.
В других районах Днепропетровщины по утрам обстановка спокойная.
- По состоянию на 24 июня с начала полномасштабной войны в Днепропетровской области из-за обстрелов российских войск погиб 21 человек .
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