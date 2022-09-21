English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, электролинии и местный хлебокомбинат, есть пострадавший

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, электролинии и местный хлебокомбинат, есть пострадавший

21 сентября, 2022 среда
08:18
война с Россией

На Днепропетровщине в ночь на 21 сентября россияне били по домам, детсаду, хлебокомбинату, магазинам, электролиниям и ранили мужчину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Россияне обстреляли жилые кварталы Никопольского и Криворожского районов из ствольной артиллерии.

Никополь оказался под вражеским огнем дважды. Оккупанты запустили по городу 30 снарядов и ранили 56-летнего мужчину. Россияне также повредили более 20 многоэтажек и частных домов, газопроводы, линии электропередачи, местный хлебокомбинат, детсад и магазины. Кроме того, обстрелы вызвали пожары в квартире и во частном дворе. Огонь уже потушили.

В Криворожском районе захватчики поздно вечером 20 сентября обстреляли Зеленодольскую общину. Люди не пострадали, однако в Великой Костромке оккупанты повредили несколько частных домов. Также 350 семей остались без света. Энергетики чинят линии электропередачи.

В других районах области была воздушная тревога, однако прошло без обстрелов и по состоянию на 07:25 ситуация спокойная.

  • В ночь на 20 сентября россияне выпустили более 100 снарядов из артиллерии и "градов" по трем общинам Никопольского района. Масштабы разрушений выясняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Кривой Рог
Днепропетровщина
Никополь
Военные новости
Читайте также:
Ердоган Путін
20 сентября, 2022 вторник
Путин хочет покончить с войной в Украине, но понимает, что для этого придется вернуть все оккупированные земли, - Эрдоган
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
20 сентября, 2022 вторник
Путин хочет воевать
Закатований в Ізюмі
20 сентября, 2022 вторник
Стало известно имя замученного в Изюме украинского бойца с сине-желтыми браслетами на руке
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.43
    Покупка 40.43
    Продажа 41.35
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
21 сентября
08:36
Обновлено
Россия обстреляла жилые дома в Харькове
07:49
окупант
Враг продолжает принудительную мобилизацию жителей оккупированных Донетчины и Луганщины, мужчин задерживают сводные отряды, - Генштаб ВСУ
07:40
Россияне ночью снова обстреляли ЗАЭС: произошел аварийный запуск дизель-генераторов
07:24
ВСУ отразили атаки РФ в районах 9 населенных пунктов
07:06
Гитанас Науседа
"РФ ведет войну на уничтожение Украины": президент Литвы призвал создать суд для расследования российских военных преступлений
07:00
Эксклюзив
"Больше всего боюсь, что заберут ребенка", - мама беременной пленной военного медика Мамоновой
06:31
Возле австралийского острова нашли более десятка погибших китов
05:57
Анджей Дуда
Дуда назвал запланированные РФ псевдореферендумы "насмешкой над демократическим миром" и сравнил режим Путина с политикой времен Голодомора
05:45
Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
05:30
В ОПУ отреагировали на перенос выступления Путина: пора переписывать речь
04:20
ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 над Херсонщиной
04:01
В ОК "Юг" предупреждают украинцев о минной опасности из-за шторма в Черном море
03:48
ВСУ ударили по пункту управления 7 десантно-штурмовой дивизии, россияне базировались в Чернобаевке
03:38
Россия использует иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданским, - ОК "Юг"
02:49
Государство, провоцирующее голод, должно получать от мира жесточайшую реакцию, - Зеленский на Global Food Security Summit
02:24
ВСУ ударили по скоплению российской техники недалеко от Каховской ГЭС
01:51
Зеленский: Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной
00:53
Виктор Коваленко
Сборная Украины потеряла еще двух футболистов перед матчем против Шотландии
00:43
Зеленский пообщался с Биллом Клинтоном
00:39
Эксклюзив
Доказательства по делу расстрела на Майдане в 2014 году дают понимание, как началась эта война - адвокат Титич
00:36
Кадыров обратился к "бандеровцам" и заявил о новой тактике войны в Украине
00:31
Байден официально предложил кандидатуру посла США в России
00:17
Денис Пушилин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 сентября
00:17
Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины
00:03
Радослав Сикорский
Смерть Сталина? Радослав Сикорский саркастически отреагировал на отмену заявления Путина
2022, вторник
20 сентября
23:38
Лиз Трасс
Лиз Трасс заявила о "рекордной британской поддержке" Украины в 2022 году
23:09
Эксклюзив
Совбез РФ
Две башни Кремля сейчас борются за власть, в течение недели поймем, какая из них одержала верх, - политолог Шлинчак
23:05
Инфографика
Ожидая обращения Путина, россияне спрашивали у Google, как уехать за границу
23:02
Угроза разрушения врагом Печенежской дамбы: жителей близлежащих населенных пунктов готовят к возможной эвакуации
22:46
В октябре миссия МВФ начнет работу над новой программой для Украины, – Шмыгаль
22:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ выполняют чрезвычайно важную миссию, а руководство РФ ищет выход из тупика. Колонка Сергея Згурца
22:25
Общей мобилизации не будет, - председатель комитета госдумы РФ
22:19
Вторжение России в Украину нарушает устав ООН в 1945 году, - Байден
22:02
Нарисуют не менее 80%. Андрющенко спрогнозировал результаты псевдореферендума в Мариуполе
21:48
Укроборонпром будет строить боеприпасный завод совместно со страной-членом НАТО
21:43
До двух километров. Рада предлагает расширить пограничные полосы на границе с Россией и Беларусью
21:37
ЛГБТ
Бельгийские католические священники предложили молитву для гей-пар
21:31
Еврокомиссия может ослабить санкции в отношении российского угля, - Bloomberg
21:19
Государственный телеканал Freedom приглашает в эфир только депутатов "Слуги Народа"
21:17
Еще одна провокация. Макрон прокомментировал намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV