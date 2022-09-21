Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Россияне обстреляли жилые кварталы Никопольского и Криворожского районов из ствольной артиллерии.

Никополь оказался под вражеским огнем дважды. Оккупанты запустили по городу 30 снарядов и ранили 56-летнего мужчину. Россияне также повредили более 20 многоэтажек и частных домов, газопроводы, линии электропередачи, местный хлебокомбинат, детсад и магазины. Кроме того, обстрелы вызвали пожары в квартире и во частном дворе. Огонь уже потушили.

В Криворожском районе захватчики поздно вечером 20 сентября обстреляли Зеленодольскую общину. Люди не пострадали, однако в Великой Костромке оккупанты повредили несколько частных домов. Также 350 семей остались без света. Энергетики чинят линии электропередачи.

В других районах области была воздушная тревога, однако прошло без обстрелов и по состоянию на 07:25 ситуация спокойная.

В ночь на 20 сентября россияне выпустили более 100 снарядов из артиллерии и "градов" по трем общинам Никопольского района. Масштабы разрушений выясняются.

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