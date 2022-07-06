Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома
На Днепропетровщине в ночь на 6 июля россияне обстреляли Шестерню и повредили несколько домов
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом. Российские войска снова ударили по Криворожскому району. Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская община. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов", - подчеркнул он.
В результате обстрела никто из людей не погиб.
По состоянию на 6 июля в других районах Днепропетровщины ситуация спокойная.
- 5 июля российские кафиры выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Шесть из них ПВО ВСУ удалось сбить над Днепром и Синельниковским районом.
- Воздушные силы ВСУ показали момент сбивания российских ракет над Днепропетровской 5 июля.
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