Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь с тревогой и вражеским обстрелом. Российские войска снова ударили по Криворожскому району. Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская община. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов", - подчеркнул он.

В результате обстрела никто из людей не погиб.

По состоянию на 6 июля в других районах Днепропетровщины ситуация спокойная.

5 июля российские кафиры выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Шесть из них ПВО ВСУ удалось сбить над Днепром и Синельниковским районом.

Воздушные силы ВСУ показали момент сбивания российских ракет над Днепропетровской 5 июля.

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