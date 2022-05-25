Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены детсад, церковь и жилые дома
На Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов повреждены детсад, церковь и дома мирных жителей в Зеленодольской громаде
Об этом информирует в телеграме Днепропетровская областная военная администрация.
"Враг несколько раз за день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома", – говорится в сообщении.
- 23 мая Днепропетровщина повеерглась ракетным ударам
россиян.
- В Кировоградской области ПВО сбила российскую ракету
- По сообщению Генштаба 23 мая, Россия в Крыму разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.
- Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме сообщил, что от российского авиаудара по учебному центру "Десна" погибли 87 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное