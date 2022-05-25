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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены детсад, церковь и жилые дома

25 мая, 2022 среда
19:36
война с Россией

На Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов повреждены детсад, церковь и дома мирных жителей в Зеленодольской громаде

Об этом информирует в  телеграме Днепропетровская областная военная администрация.

"Враг несколько раз за день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома", – говорится в сообщении.

  • 23 мая Днепропетровщина повеерглась ракетным ударам 
    россиян.
  • В Кировоградской области ПВО сбила российскую ракету
  • По сообщению Генштаба 23 мая, Россия в Крыму разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.
  • Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме сообщил, что от российского авиаудара по учебному центру "Десна" погибли 87 человек.

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церковь
Кривой Рог
жилые дома
новости Днепропетровщины
воєнні злочини Росії
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