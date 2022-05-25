Об этом информирует в телеграме Днепропетровская областная военная администрация.

"Враг несколько раз за день обстрелял Криворожский район. Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома", – говорится в сообщении.