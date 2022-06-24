Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "ураганов". Попал по двум общинам - Греченоподовской и Широковской", - подчеркнул он.

В результате обстрела люди не пострадали, однако есть разрушения.

22 июня на Днепропетровщине потушили пожар на обстрелянной нефтебазе, длившийся 108 часов. От огня 3 человека погибли, еще 14 пострадали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb