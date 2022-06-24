Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "ураганов": есть разрушения
На Днепропетровщине в ночь на 24 июня россияне обстреляли из "ураганов" две общины, повлекшие разрушение
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "ураганов". Попал по двум общинам - Греченоподовской и Широковской", - подчеркнул он.
В результате обстрела люди не пострадали, однако есть разрушения.
- 22 июня на Днепропетровщине потушили пожар на обстрелянной нефтебазе, длившийся 108 часов. От огня 3 человека погибли, еще 14 пострадали.
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