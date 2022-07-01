Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из реактивных систем залпового огня
На Днепропетровщине в ночь на 1 июля россияне обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.) по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших", - заметил он.
Сейчас на месте попадания работают специалисты.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на утро 1 июля ситуация спокойная.
- 30 июня на Днепропетровщине россияне повлекли за собой разрушение и уничтожили склад с 40 тоннами зерна в Зеленодольской общине.
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