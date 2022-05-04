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Главная война с Россией Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из Градов, – председатель ОВА

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из Градов, – председатель ОВА

4 мая, 2022 среда
17:25
война с Россией

После обеда 4 мая враг обстрелял из Градов Синельниковский район на Днепропетровщине.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Оккупанты попали по двум селам Великомихайловской общины. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.

"Людей не зацепило. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", – добавляет Резниченко.

  • 4 апреля россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двух священников.
  • В результате обстрелов погиб священник из Свято-Ильинского мужского монастыря и храма святителя Феодосия Черниговского.
  • Утром 4 мая оккупанты обстреляли несколько микрорайонов в Славянске.

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