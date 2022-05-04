Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из Градов, – председатель ОВА
После обеда 4 мая враг обстрелял из Градов Синельниковский район на Днепропетровщине.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
Оккупанты попали по двум селам Великомихайловской общины. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.
"Людей не зацепило. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", – добавляет Резниченко.
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