Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов", - глава ОВА
В ночь на 22 марта российские войска обстреляли из "Градов" два населенных пункта на границе с Херсонщиной
Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь и утро тревожные. Обстрелы двух населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Разрушения есть. Погибших нет. Вражеские войска на Днепропетровщину не зашли. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая", – говорится в сообщении.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкула написал , что российские войска обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка Криворожского района. В результате чего разрушены жилые дома.
"Градов" были обстреляны деревня Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушение жилых домов. По предварительным данным, жертв нет... В других направлениях ночь прошла ровно", – отметил он.
- Напомним, у российских оккупационных войск, действующих на территории Украины, запасов осталось на три дня.
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