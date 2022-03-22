Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов", - глава ОВА

Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"Ночь и утро тревожные. Обстрелы двух населенных пунктов на границе с Херсонщиной. Разрушения есть. Погибших нет. Вражеские войска на Днепропетровщину не зашли. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая", – говорится в сообщении.



Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкула написал , что российские войска обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка Криворожского района. В результате чего разрушены жилые дома.



"Градов" были обстреляны деревня Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушение жилых домов. По предварительным данным, жертв нет... В других направлениях ночь прошла ровно", – отметил он.

Напомним, у российских оккупационных войск, действующих на территории Украины, запасов осталось на три дня.