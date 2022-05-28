Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, есть разрушения
В Днепропетровской области оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, в результате чего есть разрушения, но люди не пострадали
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу", - отметил он.
Обстрелы повлекли за собой разрушения, однако люди не пострадали.
- 27 мая Россия нанесла ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области, в результате чего погибли 10 человек и около 35 пострадали.
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