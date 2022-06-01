Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали", - заметил он.

В Широковской общине электричества чинят линию, поврежденную 31 мая минометной атакой в одном из сел.

31 мая кафиры нанесли удары по Криворожскому району на Днепропетровщине, но обошлось без жертв и разрушений, ведь попали в поля.

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