Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии
В ночь на 26 мая на Днепропетровщине оккупанты обстреляли из артиллерии Апостоловскую общину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Ночь более-менее. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине", - отметил он.
Валентин Резниченко добавил, что люди не пострадали.
- 25 мая на Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов были повреждены детсад, церковь и дома мирных жителей в Зеленодольской общине.
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