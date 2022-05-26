Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь более-менее. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине", - отметил он.

Валентин Резниченко добавил, что люди не пострадали.

25 мая на Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов были повреждены детсад, церковь и дома мирных жителей в Зеленодольской общине.

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