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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии

26 мая, 2022 четверг
08:04
война с Россией

В ночь на 26 мая на Днепропетровщине оккупанты обстреляли из артиллерии Апостоловскую общину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночь более-менее. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине", - отметил он.

Валентин Резниченко добавил, что люди не пострадали.

  • 25 мая на Днепропетровщине в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов были повреждены детсад, церковь и дома мирных жителей в Зеленодольской общине.

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