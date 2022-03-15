Оккупанты обстреляли детский интернат в Рубежном Луганской области: погибло четверо людей

Об этом сообщила в Фейсбуке Луганская ОГА.



"Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды - это сегодняшние реалии наших городов", - прокомментировал ситуацию глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



В Рубежном враг разрушил интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу, три школы и другие "военные объекты", говорится в сообщении.



"Под обстрелами погибли четыре человека", – сообщила ОГА.







"Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Рубежное, Луганской области, был разрушен участок железнодорожного полотна в районе железнодорожного переезда.