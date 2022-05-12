Оккупанты обстреляли Дергачи в Харьковской области: есть погибшие и раненые
Россияне 12 мая обстреляли из "ураганов" Дергачи в Харьковской области, есть погибшие и раненые
Об этом в фейсбуке написал мэр Дергачев Вячеслав Задоренко.
"Час назад оккупанты снова обстреляли наш город из ракет системы "Ураган". Есть погибшие и раненые", - подчеркнул он.
По словам мэра, гуманитарный штаб продолжает работать.
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