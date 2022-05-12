Оккупанты обстреляли Дергачи в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Об этом в фейсбуке написал мэр Дергачев Вячеслав Задоренко.

"Час назад оккупанты снова обстреляли наш город из ракет системы "Ураган". Есть погибшие и раненые", - подчеркнул он.

По словам мэра, гуманитарный штаб продолжает работать.

11 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачам, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb