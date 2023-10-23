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Главная Война с Россией Оккупанты обстреляли Дарьевку на Херсонщине: ранен мужчина

Оккупанты обстреляли Дарьевку на Херсонщине: ранен мужчина

23 октября, 2023 понедельник
12:00
Война с Россией

Днем понедельника, 23 октября, российские захватчики нанесли удар по селу Дарьевка Херсонской области, в результате чего ранения получил местный житель

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, днем под российские обстрелы населенного пункта попал 49-летний местный житель.

С минно-взрывной травмой, травматической ампутацией нижней конечности и шоком его доставили в больницу.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

  • Также этой ночью оккупанты нанесли авиационный удар с применением управляемых авиабомб по территории Бериславского района Херсонской области, в результате чего пострадал один человек.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
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