Оккупанты обстреляли Дарьевку на Херсонщине: ранен мужчина

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, днем под российские обстрелы населенного пункта попал 49-летний местный житель.

С минно-взрывной травмой, травматической ампутацией нижней конечности и шоком его доставили в больницу.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.