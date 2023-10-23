Оккупанты обстреляли Дарьевку на Херсонщине: ранен мужчина
Днем понедельника, 23 октября, российские захватчики нанесли удар по селу Дарьевка Херсонской области, в результате чего ранения получил местный житель
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, днем под российские обстрелы населенного пункта попал 49-летний местный житель.
С минно-взрывной травмой, травматической ампутацией нижней конечности и шоком его доставили в больницу.
Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
- Также этой ночью оккупанты нанесли авиационный удар с применением управляемых авиабомб по территории Бериславского района Херсонской области, в результате чего пострадал один человек.
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