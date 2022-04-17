Оккупанты обстреляли четыре многоэтажки в Северодонецке и уничтожили дом в Новодружеске, - Гайдай
Российские обстрелы Луганщины повлекли за собой пожары в многоэтажках Северодонецка и уничтожили дом в Новодружеске, информацию о жертвах уточняют
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Ночью под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка. Там уже и разрушать почти ничего - большую часть жилого фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов занялись три многоэтажки на одной улице. Еще одна - вдали", - отметил он.
Спасатели выехали на объекты сразу после прекращения обстрелов. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информацию о жертвах уточняют.
"Вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать", - добавил Сергей Гайдай.
За сутки 16 апреля на фронте Луганщины и Донбасса ВСУ отбили 10 российских атак и уничтожили 15 танков, три артиллерийских системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники оккупантов. ПВО сбила четыре БПЛА "Орлан-10" и две крылатые ракеты.
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