Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По данным следствия, 18 мая 2022 года оккупационные войска армии РФ совершили очередной обстрел пгт Чернобаевка. Погиб местный житель, еще пять человек получили разного характера и степени тяжести телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице. В с. Правдине ранения получили семьи супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется", - отметили в ОГПУ.

Российские обстрелы повредили гражданскую инфраструктуру. Это угрожает жизни и здоровью мирных жителей, противоречит нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданские объекты и население. Следователи выясняют обстоятельства преступлений. Продолжается досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

16 мая возле Чернобаевки ВСУ уничтожили состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов.

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