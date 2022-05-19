Оккупанты обстреляли Чернобаевку на Херсонщине: один человек погиб, еще пятеро получили ранения
Россияне 18 мая обстреляли Чернобаевку на Херсонщине, в результате чего погиб гражданский, еще пять человек госпитализированы с ранениями
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
"По данным следствия, 18 мая 2022 года оккупационные войска армии РФ совершили очередной обстрел пгт Чернобаевка. Погиб местный житель, еще пять человек получили разного характера и степени тяжести телесные повреждения. Сейчас они находятся в больнице. В с. Правдине ранения получили семьи супруги, в домовладение которых прицельно попал вражеский снаряд. Информация о других пострадавших уточняется", - отметили в ОГПУ.
Российские обстрелы повредили гражданскую инфраструктуру. Это угрожает жизни и здоровью мирных жителей, противоречит нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданские объекты и население. Следователи выясняют обстоятельства преступлений. Продолжается досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
- 16 мая возле Чернобаевки ВСУ уничтожили состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное