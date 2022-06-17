Оккупанты обстреляли Черниговщину снарядами с пропагандистскими листовками, которые предназначались чеченцам

Об этом сообщает МВД Украины.

По данным замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина, россияне обстреляли Черниговскую область 122-мм снарядами системы "Град" с пропагандистскими листовками внутри, которые были предназначены жителям Чеченской республики.

В открытках, которые содержались внутри снарядов, был следующий текст:

"Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей банд террористов".

"Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев", – прокомментировал Енин.

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