Оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ

Об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Общественное .

По ее словам, утром 20 мая кафиры открыли огонь по Сеньковке из минометов 120-го калибра. Также 19 мая был, вероятно, минометный обстрел Гремяча.

Галина Шеховцова, что такие единичные случаи происходили в течение суток. В результате российских обстрелов никто не погиб и не пострадал.

17 мая россияне нанесли ракетные удары по поселку Десна, в результате чего 8 человек погибли и 12 получили ранения.

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