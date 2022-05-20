Оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ
В Черниговской области 19-20 мая россияне с территории РФ минометами обстреляли Гремяч и Сеньковку
Об этом сообщила спикер Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, передает Общественное .
По ее словам, утром 20 мая кафиры открыли огонь по Сеньковке из минометов 120-го калибра. Также 19 мая был, вероятно, минометный обстрел Гремяча.
Галина Шеховцова, что такие единичные случаи происходили в течение суток. В результате российских обстрелов никто не погиб и не пострадал.
- 17 мая россияне нанесли ракетные удары по поселку Десна, в результате чего 8 человек погибли и 12 получили ранения.
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