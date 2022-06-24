Оккупанты обстреляли Черниговщину из минометов: 25 взрывов
В ночь на 24 июня россияне 25 раз обстреляли приграничье Черниговщины из минометов
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме .
"Черниговщина: снова обстрелы пограничной ночью. Возле Сеньковки: 5 взрывов (предварительно из миномета), в районе перекрестка дорог Гасичевка - Хриновка - Горск - Сеньковка, в направлении Новые Юрковичи (РФ) - Горск", - подчеркнул он.
Также россияне накрыли минометным огнем Семеновскую общину. В районе Янжуловки раздалось 20 взрывов.
- 23 июня россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области с территории России
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