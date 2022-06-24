Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме .

"Черниговщина: снова обстрелы пограничной ночью. Возле Сеньковки: 5 взрывов (предварительно из миномета), в районе перекрестка дорог Гасичевка - Хриновка - Горск - Сеньковка, в направлении Новые Юрковичи (РФ) - Горск", - подчеркнул он.

Также россияне накрыли минометным огнем Семеновскую общину. В районе Янжуловки раздалось 20 взрывов.

23 июня россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области с территории России

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