Оккупанты обстреляли Черниговщину из минометов
Оккупанты 11 мая обстреляли Черниговщину с территории РФ, жителей призывают прятаться в укрытие во время воздушной тревоги
Об этом в телеграмме написал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Первое. Безопасные вопросы. Буквально час назад, в 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним о том, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге – прячьтесь в укрытие", - отметил он.
В Черниговской области в усиленном режиме работает Служба автодорог и ремонтирует их там, где повреждения критические. Спасатели разминируют территории также в усиленном режиме.
Кроме того, в области возобновили пассажирское сообщение. Глава ОВА поблагодарил тех общин, в которых это произошло, и призвал другие населенные пункты сделать так же.
Вячеслав Чаус выразил благодарность облэнерго, Черниговгазу, медикам и волонтерам за их работу.
- Вечером 10 мая оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.
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