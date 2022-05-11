Оккупанты обстреляли Черниговщину из минометов

Об этом в телеграмме написал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Первое. Безопасные вопросы. Буквально час назад, в 6 утра совершен очередной минометный обстрел нашей территории с территории москальской мразоты. Враг постоянно это делает. Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним о том, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге – прячьтесь в укрытие", - отметил он.

В Черниговской области в усиленном режиме работает Служба автодорог и ремонтирует их там, где повреждения критические. Спасатели разминируют территории также в усиленном режиме.

Кроме того, в области возобновили пассажирское сообщение. Глава ОВА поблагодарил тех общин, в которых это произошло, и призвал другие населенные пункты сделать так же.

Вячеслав Чаус выразил благодарность облэнерго, Черниговгазу, медикам и волонтерам за их работу.

Вечером 10 мая оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины.

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