Оккупанты обстреляли Черниговщину и Сумщину с территории РФ, - ОК "Север"

Об этом сообщили в оперативном командовании "Север".

"Сегодня, 23 июня, враг в очередной раз обстрелял Черниговскую и Сумскую области с территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что было зафиксировано 4 взрыва рядом с населенным пунктом Гремяч и около 20 взрывов вблизи села Бучки на Черниговщине.

"Около 17:15 - 17:25 в районе населенного пункта Гремяч на Черниговщине зафиксировано четыре взрыва, вероятно из миномета калибра 80 мм и около 40 выстрелов из АГС. В 17.28 зафиксировано 20 взрывов (приходов), вероятно миномет населенного пункта Бучки. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли Сумщину фосфорными снарядами. Информация о травмированных уточняется.

"Около 16:35 23 июня зафиксировано более 30 выходов из реактивной системы залпового огня по Юнаковской общине на Сумщине. По одному из сел общины осуществлен обстрел с использованием фосфорных снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавляют в оперативном командовании.

Украинские защитники остановили наступление оккупантов вблизи Лисичанска и Боровского в Луганской области. оккупанты понесли потери и отступили.

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