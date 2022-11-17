Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела ранения получили три человека.

"Город получил удар из РСЗО - зафиксировано 6 прилетов и значительные повреждения. Пострадал детсад, котельная и по меньшей мере 9 домов", - написал Кириленко и призвал жителей области по возможности эвакуироваться.

В июле оккупанты попали в многоэтажку во Часовом Яру, погибли 48 человек.

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