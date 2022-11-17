Оккупанты обстреляли Часов Яр на Донетчине, три человека получили ранения
Оккупанты применили реактивные системы залпового огня против города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в результате обстрела ранения получили три человека.
"Город получил удар из РСЗО - зафиксировано 6 прилетов и значительные повреждения. Пострадал детсад, котельная и по меньшей мере 9 домов", - написал Кириленко и призвал жителей области по возможности эвакуироваться.
- В июле оккупанты попали в многоэтажку во Часовом Яру, погибли 48 человек.
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