Оккупанты обстреляли Часов Яр на Донетчине, есть погибший и раненые
Российские захватчики 22 декабря обстреляли из реактивных систем залпового огня Часов Яр Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Враг использовал реактивные системы залпового огня для удара по городу. Погиб 1 человек, еще 2 ранены", - написал он.
"Повреждены многоквартирные дома", - добавил Тимошенко и отметил, что на месте работают экстренные службы.
- 26 ноября вооруженные силы РФ нанесли авиаудара по жилому многоэтажному дому в городе Часов Яр. В результате вражеской атаки был разрушен подъезд с первого по пятый этажи, один человек погиб, еще двое получили ранения.
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