Оккупанты обстреляли бывший завод в Тростянке: погибли двое взрослых и один ребенок
9 марта в результате обстрела войска РФ эксзавода Электробутприбор погибли двое взрослых и несовершеннолетний парень, а также продолжались пожары
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
Россияне из артиллерии обстреляли бывший завод Электробытприбор. В результате погибли двое взрослых и несовершеннолетний парень.
Дороги по направлению Сум и Тростянца не проездны из-за движения колонн российской техники.
Дмитрий Живицкий отметил, что после обстрелов в Тростянце долго продолжались пожары.
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