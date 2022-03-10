Оккупанты обстреляли бывший завод в Тростянке: погибли двое взрослых и один ребенок

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .



Россияне из артиллерии обстреляли бывший завод Электробытприбор. В результате погибли двое взрослых и несовершеннолетний парень.



Дороги по направлению Сум и Тростянца не проездны из-за движения колонн российской техники.



Дмитрий Живицкий отметил, что после обстрелов в Тростянце долго продолжались пожары.

Напомним, российские кафиры в Сумской области также бомбили Ахтырку, есть информация о повреждении водопровода.

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