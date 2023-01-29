Оккупанты обстреляли Берислав на Херсонщине запрещенными зажигательными боеприпасами, - ОВА
Россияне в очередной раз прибегли к применению запрещенного оружия, на этот раз попали зажигательными боеприпасами по Бериславу на Херсонщине
Об этом сообщил глава Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов.
"Бериславский район сейчас…решисты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами", - рассказал он.
- 29 января россияне из артиллерии обстреляли Херсон: три человека погибли, пятеро ранены. В результате вражеского обстрела поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.
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