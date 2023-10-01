Оккупанты обстреляли Берислав и 2 поселка Херсонщины: один погибший и пострадавший
В воскресенье, 1 октября, российские террористы нанесли удар по Бериславу, Тягинкце и Веселому. В результате один человек погиб, еще один получил ранения
Об этом пишет Херсонская ОВА.
Отмечается, что в результате атаки по Бериславу разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.
"Под вражеским огнем была и Тягинка. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома", - говорится в сообщении.
Кроме этого, террористы атаковали Веселое. 63-летняя женщина получила травмы конечностей и контузию.
- Накануне Россия атаковала село Козацкое на правобережье Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина.
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