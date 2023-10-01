Оккупанты обстреляли Берислав и 2 поселка Херсонщины: один погибший и пострадавший

Об этом пишет Херсонская ОВА.

Отмечается, что в результате атаки по Бериславу разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.

"Под вражеским огнем была и Тягинка. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома", - говорится в сообщении.

Кроме этого, террористы атаковали Веселое. 63-летняя женщина получила травмы конечностей и контузию.