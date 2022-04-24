Оккупанты обстреляли Авдеевку в Донецкой области: повреждения получил коксохимический завод, - областная прокуратура
24 апреля россияне обстреляли из РСЗО Авдеевку и повредили одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в Украине - Авдеевский коксохимический завод
Об этом заявили в Донецкой областной прокуратуре .
"24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами России с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области. Под огнем оккупантов вновь оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО "Авдеевский коксохимический завод". батарею первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания", - говорится в сообщении.
Полную информацию о поврежденной инфраструктуре устанавливают.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Его проводят следователи следственного отдела 2-го управления (с дислокацией в Мариуполе Донецкой области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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