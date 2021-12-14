Оккупанты обстреляли Авдеевку, Новолуганское и Новотошковское: задействовали запрещенные минометы

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



Вблизи Новолуганского русские кафиры открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В сторону Новотошкивского враги избивали из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Из минометов калибра 120 мм российские наемники обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки.



В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.



Силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

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