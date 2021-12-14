Оккупанты обстреляли Авдеевку, Новолуганское и Новотошковское: задействовали запрещенные минометы
С начала суток 14 декабря по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных совершили три обстрела украинских позиций, одна из которых - из запрещенных Минскими соглашениями минометов
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Вблизи Новолуганского русские кафиры открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Новотошкивского враги избивали из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Из минометов калибра 120 мм российские наемники обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки.
В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
Силы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
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