Оккупанты обстреляли Авдеевку: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Захватчики выпустили около 10 ракет по Авдеевке, попадание в многоэтажки и по территории Авдеевского коксохимического завода.

В результате обстрелов погиб мужчина 1938 года рождения, получил ранения мужчина 1979 года рождения, а также женщина примерно 35 лет. Под завалами потом могут быть еще люди.

Комментируя вчерашние обстрелы Авдеевки, Барабаш заметил, что пострадавших и погибших не было.

"Вчера, слава Богу, какой-то инстинкт самосохранения у людей… Вчера не было раненых и погибших, скорее всего, они просто слышали, что происходит вокруг города с ночи, и потому не выходили", - сказал чиновник.