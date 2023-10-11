Оккупанты обстреляли Авдеевку: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди
Днем 11 октября российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области, в результате чего погиб пожилой мужчина и получили ранения двое гражданских людей
Об этом в эфире телемарафона сказал глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш.
Захватчики выпустили около 10 ракет по Авдеевке, попадание в многоэтажки и по территории Авдеевского коксохимического завода.
В результате обстрелов погиб мужчина 1938 года рождения, получил ранения мужчина 1979 года рождения, а также женщина примерно 35 лет. Под завалами потом могут быть еще люди.
Комментируя вчерашние обстрелы Авдеевки, Барабаш заметил, что пострадавших и погибших не было.
"Вчера, слава Богу, какой-то инстинкт самосохранения у людей… Вчера не было раненых и погибших, скорее всего, они просто слышали, что происходит вокруг города с ночи, и потому не выходили", - сказал чиновник.
- Российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.
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