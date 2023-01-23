Оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, погиб мужчина

Об этом сообщил telegram-канал Херсонской ОВА.

Известно, что осколки снарядов разбили окна и стены, во дворе погиб мужчина.

"Его жизнь унес осколок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям", - говорится в сообщении.

За сутки 19 января захватчики 90 раз били по Херсонской области, населенные пункты атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА.

22 января оккупанты обстреляли город Олешки на Херсонщине, в результате чего была уничтожена школа и выбиты окна в жилых домах.

Вооруженные Силы Украины поразили катер мирных жителей, который рашисты присвоили и пытались высадить диверсионно-разведывательную группу на Потемкинских островах вблизи Херсона.

22 января российские захватчики били по мирным жителям на территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены три мирных жителя.

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