Оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, погиб мужчина
В понедельник, 23 января, российская армия в очередной раз открыла огонь по гражданским объектам Херсонщины - снаряды попали в здание в пгт Антоновка
Об этом сообщил telegram-канал Херсонской ОВА.
Известно, что осколки снарядов разбили окна и стены, во дворе погиб мужчина.
"Его жизнь унес осколок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям", - говорится в сообщении.
- За сутки 19 января захватчики 90 раз били по Херсонской области, населенные пункты атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА.
- 22 января оккупанты обстреляли город Олешки на Херсонщине, в результате чего была уничтожена школа и выбиты окна в жилых домах.
- Вооруженные Силы Украины поразили катер мирных жителей, который рашисты присвоили и пытались высадить диверсионно-разведывательную группу на Потемкинских островах вблизи Херсона.
- 22 января российские захватчики били по мирным жителям на территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены три мирных жителя.
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