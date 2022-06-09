Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Россияне безуспешно ищут слабые места в обороне Северодонецка, расстреливают жилые дома и промышленные объекты Луганской области.

"8 июня вечером они дважды попали по северодонецкому объединению "Азот". Повреждены по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия. Один из них - цех производства аммиака. О последствиях обстрелов будет поставлен в известность отдельно", - отметил Сергей Гайдай.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, в том числе северодончанин, которого смертельно ранили 6 июня. Также погибли мужчина и две женщины в Лисичанске.

"За последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шестеро лисичан. Четверо из них сразу госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре. Несчастье произошло в одной семье - в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена ее дочь".

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горное, Екатериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху, Павлоград, что под Северодонецком.

По Тошковке нанесли авиаудар и неудачно провели там штурм. Возле Екатериновки россияне понесли потери и отошли.

Под ракетно-авиационные обстрелы попали Верхнекаменка и Золотое.

Там, где безопаснее, успели осмотреть и зафиксировать разрушения. В Горном повреждено 10 домов, в Орехове – восемь, в Лисичанске – четыре.

"В общей сложности за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", - рассказал Сергей Гайдай.

8 июня из Луганщины спасли 40 человек, но из Северодонецка эвакуция невозможна из-за боев внутри города.

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