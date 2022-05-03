Оккупанты обстреляли 6 железнодорожных станций в Центральной и Западной Украине
Российские войска нанесли удары по шести станциям УЗ в Центре и на Западе Украины. Повреждения инфраструктуры – тяжелые
Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.
Среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры – тяжелые.
Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные уедут в течение 2-х часов.
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