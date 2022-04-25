Оккупанты обстреляли 5 железнодорожных станций в Центре и на Западе Украины, есть пострадавшие, - Камышин

Об этом сообщает глава Укрзализныци Александр Камышин.



Утром 25 апреля под российские обстрелы попали 5 железнодорожных станций в Центре и на Западе Украины.



По словам Камышина, есть информация о пострадавших. Детали уточняются.



Кроме того, из-за обстрелов было задержано движение следующих пассажирских поездов:

№86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);

№87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);

№96 Рахов – Киев (+1 час);

№770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);

№50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);

№56 Рахов – Киев (+ 3 часа);

№21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);

№13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);

№231 Днепр – Львов (+ 3 часа);

№45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);

774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин).

Информация будет обновляться.

Во Львовской области пожары в двух населенных пунктах в результате утренних обстрелов 25 апреля

Кроме того, несколько взрывов раздалось в Винницкой области

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