Оккупанты обстреляли 5 железнодорожных станций в Центре и на Западе Украины, есть пострадавшие, - Камышин
Российские оккупанты осуществили обстрел 5 железнодорожных станций центрального и западного регионов Украины, сообщают о пострадавших
Об этом сообщает глава Укрзализныци Александр Камышин.
Утром 25 апреля под российские обстрелы попали 5 железнодорожных станций в Центре и на Западе Украины.
По словам Камышина, есть информация о пострадавших. Детали уточняются.
Кроме того, из-за обстрелов было задержано движение следующих пассажирских поездов:
- №86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);
- №174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
- №87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);
- №96 Рахов – Киев (+1 час);
- №770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);
- №50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);
- №56 Рахов – Киев (+ 3 часа);
- №21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);
- №13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);
- №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);
- №231 Днепр – Львов (+ 3 часа);
- №45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);
- 774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин).
Информация будет обновляться.
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- Кроме того, несколько взрывов раздалось в Винницкой области
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