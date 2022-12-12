Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"Враг в течение минувших суток обстрелял 12 населенных пунктов Харьковщины, расположенных неподалеку линии столкновения", - пишет Синегубов.

Рашисты били по населенным пунктам Стрилечья, Старица, Огирево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Дворичная и Каменка из минометов и артиллерии.

"Больше всего от обстрелов страдает Купянское направление. Там враг обстрелял Кисловку, Котляровку, Табаевку и Берестово", - подчеркнул глава области.

В селе Глубокое Харьковского района в результате обстрелов оккупантов горели два дачных дома.

Сообщается, что среди мирного населения никто не пострадал.

Областной центр экстренной медицинской помощи сообщает, что в городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения. Местная жительница наступила на взрывоопасный предмет. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

За сутки 11 декабря пиротехники уничтожили 47 взрывоопасных предметов.

7 декабря в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо погибли, за жизнь еще четырех борются врачи.

8 декабря представитель государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре заявил, что на наличие мин необходимо проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.

11 декабря заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что снег усложняет разминирование Харьковщины.

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