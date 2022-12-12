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Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины за сутки, от вражеской взрывчатки пострадала женщина

12 декабря, 2022 понедельник
11:03
война с Россией

11 декабря российские захватчики нанесли удары по 12 населенным пунктам Харьковщины. От российского взрывного устройства пострадала женщина

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг в течение минувших суток обстрелял 12 населенных пунктов Харьковщины, расположенных неподалеку линии столкновения", - пишет Синегубов.

Рашисты били по населенным пунктам Стрилечья, Старица, Огирево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Дворичная и Каменка из минометов и артиллерии.

"Больше всего от обстрелов страдает Купянское направление. Там враг обстрелял Кисловку, Котляровку, Табаевку и Берестово", - подчеркнул глава области.

В селе Глубокое Харьковского района в результате обстрелов оккупантов горели два дачных дома.

Сообщается, что среди мирного населения никто не пострадал.

Областной центр экстренной медицинской помощи сообщает, что в городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения. Местная жительница наступила на взрывоопасный предмет. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

За сутки 11 декабря пиротехники уничтожили 47 взрывоопасных предметов.

  • 7 декабря в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо погибли, за жизнь еще четырех борются врачи.
  • 8 декабря представитель государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре заявил, что на наличие мин необходимо проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.
  • 11 декабря заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что снег усложняет разминирование Харьковщины.

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Балаклея
Харковщина
воєнні злочини Росії
Олег Синегубов
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