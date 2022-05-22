Об этом сообщила Нацполиция Донетчины в телеграме.

"На Донетчине за сутки россияне разрушили 58 гражданских объектов. Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. В период С 6:00 21 мая до 6:00 22 мая погибли 6 человек, 10 - травмированы. Разрушены более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения", - говорится в заявлении.

Оккупанты открывали огонь по Бахмуту, Соледару, Авдеевке, Святогорску, Николаевке, Торецкому, Зализному, Райгородку, Ласточкиному, Первомайскому, Яровой, Соли.

В результате обстрела Николаевки погибли двое мужчин: один был в своем дворе, другой - на улице у дома. Еще два человека получили ранения. Повреждены 10 частных домов, два из них разрушены.

Прямым попаданием в дом в Лимане убиты три человека, еще один смертельно ранен в Авдеевке.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

21 мая в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили девять атак российских оккупантов, враг понес потери в технике.

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