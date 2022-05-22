Оккупанты обстреляли 12 городов и поселков Донетчины: погибли 6 человек, еще 10 пострадали
В Донецкой области 21 мая россияне уничтожили 58 гражданских объектов, убили 6 мирных жителей и ранили 10
Об этом сообщила Нацполиция Донетчины в телеграме.
"На Донетчине за сутки россияне разрушили 58 гражданских объектов. Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. В период С 6:00 21 мая до 6:00 22 мая погибли 6 человек, 10 - травмированы. Разрушены более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения", - говорится в заявлении.
Оккупанты открывали огонь по Бахмуту, Соледару, Авдеевке, Святогорску, Николаевке, Торецкому, Зализному, Райгородку, Ласточкиному, Первомайскому, Яровой, Соли.
В результате обстрела Николаевки погибли двое мужчин: один был в своем дворе, другой - на улице у дома. Еще два человека получили ранения. Повреждены 10 частных домов, два из них разрушены.
Прямым попаданием в дом в Лимане убиты три человека, еще один смертельно ранен в Авдеевке.
Полиция открыла уголовные производства по ст.438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
- 21 мая в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили девять атак российских оккупантов, враг понес потери в технике.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное